Scicchitano lancia gli spaghetti con oro 24K

8 milioni di visualizzazioni tra Instagram e Tik Tok, e lunga lista di prenotazioni per poterla provare nel locale di via Foria, lo spaghetto con cioccolato, gamberoni e foglie d’oro di Innovative ha letteralmente "sbancato" i social. Per questo Giuseppe Scicchitano, patron di Innovative e figlio di donna Assunta, ‘A Figlia d’’o Marenaro, ha deciso di condividere la ricetta. Eccola:

Spaghetto al cioccolato con gamberoni e foglie d’oro

Ingredienti per 4 persone:

360 g pasta

100 g cioccolato extra fondente 75% fuso

8 gamberi

4 foglie d’oro alimentare

100 g di burro

1 spicchio d’aglio

20 g di granella di pane tostato

30 g di ricotta

olio extravergine di oliva

sale q. b.

Procedimento:

Sciogliere il cioccolato fondente (a bagnomaria oppure nel forno a microonde).

Pulire i gamberoni rimuovendo testa e carapace, e tritateli finemente con un coltello.

Per donare

una nota croccante al piatto, preparare un po’ di granella di pane abbrustolito,

una nota di morbidezza, utilizza la ricotta in salvietta che a Napoli si chiama "di fuscella".