E a via Toledo arriva il sosia di Maradona|VIDEO

Piccola folla e grandi applausi per un artista del pallone che in mutandoni bianchi, maglietta del Napoli e parruccone nero, in via Toledo, nei pressi di Gallerie d'Italia, ha inscenato un'imitazione acrobatica della celebre danza con il pallone fatta da Maradona nel riscaldamento prepartita più epico di sempre. Diversa la colonna sonora, scelta molto neapolitan style. Gradevole l'accompagnamento della ballerina in tuta azzurra e trecce bionde