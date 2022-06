Sommelier della Campania: chi è il nuovo presidente e tutti gli eletti

Tommaso Luongo è il nuovo Presidente di AIS Campania: classe 1969, iscritto all'Ais dal 1987, erede di una tradizione di famiglia che ha visto il padre tra i fondatori della sommellerie campana, già delegato di Napoli, colto, raffinato con non comuni capacità comunicative, Luongo è stato eletto con 1326 preferenze. "Un risultato impressionante per la percentuale di votanti, con oltre il 55% degli aventi diritto: la percentuale più alta nella storia delle elezioni AIS Campania", commenta l'associazione sulla propria pagina Facebook. Grande l'affermazione della Campania anche a livello nazionale: Nicoletta Gargiulo, presidente uscente per la Campania, è infatti risultata seconda eletta in assoluto per numero di preferenze in Consiglio Nazionale; Michele Testa è stato eletto nel Collegio nazionale dei revisori .

Di seguito i consiglieri regionali eletti:

AVELLINO: Annito Abate

BENEVENTO: Maria Grazia De Luca

CASERTA: Pietro Iadicicco

CILENTO E VALLO DI DIANO: Maria Sarnataro

COSTA D'AMALFI: Antonio Amato

ISCHIA E PROCIDA: Tommaso Mascolo

NAPOLI: Gabriele Pollio

PENISOLA SORRENTINA E CAPRI: Emanuele Izzo

SALERNO: Nevio Toti

VESUVIO: Ernesto Lamatta

Revisori Regionali:

Maria Rosaria Grimaldi

Anna Casale

Annarita Panza

"Mi hanno chiesto come avrei festeggiato la prima sera da Presidente Ais Campania… - scrive Luongo su Facebook - Non potevo essere più fortunato: indossando la mia divisa di servizio, al fianco di colleghi sommelier, partecipando al bellissimo progetto di inclusione all’interno della Casa Circondariale di Pozzuoli: La Cena in Giallo – Coltiviamo Valori”, per Procida, Capitale Italiana della Cultura 2022. In compagnia di tanti amici… Malazè, La Bottega dei Semplici Pensieri, Donne del Vino Campania, Associazione Ristoratori Flegrei, Cooperativa Lazzarelle e tanti altri “donatori” della rete di Malazè. What else? Un grande ringraziamento ai 1326 soci che mi hanno sostenuto".