Trenta giorni consecutivi di diretta Tiktok, il record di Slade_07

È l'uomo dei record Slade_07. Al secolo Angelo, è uno dei 700 streamer di Mare Media, agenzia napoletana premiata a Londra da Tiktok Italia.

Il videogiocatore ha portato avanti uno streaming live per ben 30 giorni senza mai disconnettersi, segnando un nuovo record nel mondo della creator economy.

Adesso per Slade_07 la nuova sfida è il torneo di Minecraft - sfide della durata di 10 minuti - durante il quale gamer italiani e francesi si stanno confrontando: è arrivato in finale, dove incontrerà un altro streamer italiano, Mvnutaiz.

L'ultimo atto del torneo andrà in scena questa sera.

La diretta continua di Slade_07 per quanto impegnativa non gli impedisce di soddisfare i bisogni più elementari come mangiare o dormire ("bisogna farlo sempre, almeno 8 ore", sottolinea).