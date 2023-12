La sirena di Piazza Muzii NON è Parthenope: la polemica

La voce da tempo levatasi dagli storici luoghi della cultura napoletana aveva messo in guardia contro la turistificazione selvaggia della città che ne sta snaturando non solo l'identità, ma l'anima stessa, per sostituirla con un surrogato performante a fini commerciali, trasformando il centro storico in una sorta di gigantesco bazar di cineserie.

Napoli marchio seducente

Napoli, allo stato, è un "marchio" vincente che vende e fa vendere. "Da sempre, ma ancor di più negli ultimi anni, Napoli è l’epicentro di un fermento culturale e artistico che seduce milioni di persone in tutto il mondo" ha detto infatti, tra l'altro, Francesco Del Porto, president region Italy della multinazionale Barilla, scoprendo a Piazza Muzii l’installazione artistica temporanea realizzata dalla street artist Leticia Mandragora "che racconta il mito delle origini della città e la bellezza e la varietà dei quartieri che la compongono".

Se l'iniziativa ha avuto il merito di accendere i riflettori su una zona residenziale, senza alcun appeal paesaggistico o culturale, l'opera in sé ha fatto storcere il naso a tantissimi e scatenato una serie infinita di polemiche rilanciate attraverso i social: "Partenope, Madre dei quartieri di Napoli" ritratta dall’artista Mandragora NON è la mitologica Sirena da cui ha avuto origine la nostra millenaria città, ma una figurazione posticcia, basata sulla contraffazione iconografica medievale che trasformò le sirene in ambiguo simbolo del piacere carnale.

Come è fatta davvero Parthenope madre di Napoli

Nella mitologia greca le sirene sono creature con corpo di uccello e testa di donna, simbolo della potenza magica del canto di cui l'uomo non può reggere la potenza. Questo era Παρϑεν?πη, Parthenope bella, che il cantore Esiodo riporta figlia di Forco, tra le più antiche divinità marine.

Secondo la più antica tradizione delle Argonautiche orfiche, le sirene Parthenope, Ligeia e Leucosia furono battute nel canto da Orfeo e per questo si uccisero gettandosi in mare, dove furono trasformate in scogli. Per Apollonio Rodio, invece, fu l'insensibilità di Ulisse alla malia del loro canto a spingerle ad uccidersi lanciandosi in mare, che ne portò i corpi in vari luoghi: Ligeia a Terina, Leucosia a Posidonia e Parthenope alle foci del Sebeto, dove sorse poi Neapolis e fu eretta una tomba, su cui ogni anno venivano compiuti sacrifici rituali.

Strabone riporta anche che al tempo della guerra peloponnesiaca il navarco ateniese Diotimo, giunto a Napoli, in onore di Parthenope aveva istituito, su consiglio dell'oracolo, ludi ginnici con lampadodromia e sacrifici varî, che poi l'imperatore Augusto aveva trasformato nel primo agone ginnico d'Italia.

Di Parthenope sono giunte a noi dall'antico passato rarissime raffigurazioni, per lo più teste femminili con i capelli raccolti da un cordone di perle, orecchini e collana. Per i ricercatori è Parthenope la sirena ritratta su un'antichissima gemma di provenienza sconosciuta, con una torcia fiammeggiante e un monile nella destra e un'anfora appuntita sulla spalla sinistra.

Quanta paura faceva la donna nel Medio Evo

L’iconografia pisciforme risale al Medioevo: la tensione agli abissi ha un doppio e inconciliabile significato che dipende dalla visione del mondo: pagana o cristiana. L’acqua può essere letta, infatti, come simbolo di vita, luogo in cui avviene il miracolo della nascita e, per questo, celebra la superiorità dell’elemento femminile nel ciclo biologico. La sirena, metà donna e metà pesce, è dunque potente simbolo di fertilità e, soprattutto, di una donna libera capace di soggiogare l'uomo. Il contraltare è la sirena ingannatrice che attraverso la potenza dell’eros, con seduzione ingannevole, porta i maschi alla perdizione: dunque diventa per i cristiani ambiguo simbolo dei pericoli del piacere carnale.

Parthenope: simbolo di cultura o di cottura?

A Piazza Muzii, dunque, come scrive su Facebook il giornalista Paolo Animato, è stata adottata "l’iconografia di una sirena per così dire 'moderna', che niente ha a che fare con Parthenope: ché le sirene avevano il volto di donna, ma il corpo di uccello. I summenzionati hanno tenuto a spiegare a noi consumatori che hanno voluto proprio «raccontare il mito delle origini della città e la bellezza e la varietà dei quartieri che la compongono» per il tramite di «Partenope, mitologica fondatrice della città», «Madre dei quartieri di Napoli». Ma ‘sto sfoggio di cultura, con il corpo di pesce, è più “propretamente” uno sfoggio di cottura. Chiamatela «Sirena» e basta, o «sirena Esposito», o come più vi punge vaghezza, ma lasciate in pace la nostra Parthenope: magari ricordando pure Totò davanti a un sedicente «caffè dello sport»".

Le "altre" sirene pisciformi di Napoli

Quella di Piazza Muzii, in ogni caso, non è l'unica sirena pisciforme di Napoli.

Nel Centro Storico, nascosta ai più, c'è l'antica fontana delle "zizze" o di Spinacorona, ascrivibile al secolo XVI che raffigura la sirena Parthenope nell'atto di premere i seni per spegnere, con il latte, le fiamme del Vesuvio.

A piazza Sanazzaro troneggia dal 1924 il gruppo marmoreo realizzato nel 1869 da Onofrio Buccini: uno "scoglio" su cui poggiano un cavallo, un leone, un delfino e una tartaruga, oltre ad alcuni elementi floreali, sovrastati da una procace Sirena Parthenope, che stringe una lira con il braccio destro, mentre con il sinistro indica il cielo.