Luigi, il pensionato che tiene le strade del quartiere pulite: la sua storia fa il giro del web

Esce di casa all'alba "armato" di scopa, paletta e buste per la spazzatura e ripulisce le strade della zona. No, non è il suo lavoro, non lo fa per soldi. Il signor Luigi è pensionato e la sua è una vera e propria missione. Il signor Luigi fa tutto nel nascondimento, ma la sua storia è diventata virale sui social nelle ultime ore. A raccontarla è stato il noto attore Gianfranco Gallo.

"Alle 5 del mattino è già sceso per pulire le strade vicino a casa sua. Alle 09,00 oggi ho portato giù Fox e lui era sulla “vianova”, corso Amedeo di Savoia. Con la scopa e la paletta aveva riempito 5 sacchi. Non è il suo mestiere, è in pensione. Non prende soldi, lo fa perché sente di farlo. Non lo sbandiera ai 4 venti, lo fa e basta. Non me lo hanno raccontato, lo vedo tutti i giorni.

La strada che dal centro porta al Museo e al Bosco di Capodimonte, quella battuta da tanti turisti, gli deve molto. E tutti dobbiamo saperlo. Luigi uno di noi! Se le medaglie andassero a chi spetta, camminerebbe con cento giacche. “Signor Luigi, posso fare un selfie con lei?”, si legge in un post.