A piedi da Chieti sul Vesuvio per gettare l’anello del potere nel cratere del vulcano

Forse non ci crederete, ma proprio in questo momento quattro hobbit, un nano, un elfo, due umani e uno stregone si aggirano a piedi in giro per l'Italia trasportando uno strano anello. L'ennesimo remake de "Il Signore degli Anelli"? Niente affatto... ma la storia è forse ancora più magica.

E' formato così infatti l gruppo che il 27 agosto è partito dalla "Contea Gentile", in località Calcara di Bucchianicoin provincia di Chieti, per raggiungere a piedi il Vesuvio in circa 12 giorni e, seguendo i passi della saga firmata da Tolkien, gettare l’anello del potere nel cratere del vulcano. Questo viaggio fantastico si concluderà poi il 2 Settembre con una grande cena evento presso il The Sign 2.0, pub fantasy medievale di Pomigliano d'Arco, e sarà l'inizio del crowdfunding per realizzare il progetto della Contea degli Hobbit, fortemente voluta da Nicolas Gentile, che sarà pronta a ospitare gli amanti della natura e del genere fantasy dall’estate del 2022.

Il sognatore bucchianichese - amante del genere fantastico - ha le idee chiare: ha progettato e realizzato una Grande Casa Madre degli Hobbit (disegno allegato) e, con la raccolta fondi, sorgeranno stanze per gli ospiti, saloni, sale da pranzo, stanze per il gioco di ruolo dove poter soggiornare e vivere la comodità degli hobbit, più altre quattro case hobbit più piccole sparse tra i prati e i boschi, unite da sentieri, siepi e staccionate adibite al pernottamento. Il tutto senza scopo di lucro ed al prezzo di un normale bed and breakfast. "Per noi abruzzesi essere Hobbit non è niente di strano - affera Nicolas - perché le creature dei libri di Tolkien vivevano una dimensione rurale e bucolica, ed amavano la natura. E l'Abruzzo è esattamente così. Forse noi abruzzesi in fondo siamo davvero Hobbit. Gentili, ospitali e di buon appetito. I curiosi possono seguire le gesta di Nicolas e i suoi tramite le storie di instagram della pagina https://www.instagram.com/_myhobbitlife_/ che in poco tempo ha raggiunto oltre 32mila followers e sostenitori.