La Pasquetta di Siani: "Mia madre ha fatto un casatiello talmente grande che non entrava nel forno. Era il forno che entrava nel casatiello"

Pasquetta speciale per Alessandro Siani. L'attore e regista partenopeo svela ai suoi follower come ha trascorso le festività natalizie.

"Pasquetta: Mia madre ha fatto un casatiello talmente grande che non entrava nel forn (!) era il forno che entrava nel casatiello !!!!! La colomba era di 10 kg, non era una colomba, ma nù condor! L’anno scorso papà prese una colomba piccolissima (!) non era una colomba ma nu cardillo co zuccher n' gopp (!!) non contento mio cognato ha detto "ma un altro dolce non ce lo mangiamo?!" Nientedimeno a pastiera ci ha guardati schifata (!) ha detto mia zia "prendiamo una bella bustina di zucchero a velo"; ha risposto la pastiera "ma pigliati na bella bustina e gaviscon e scinnetenne!!!"