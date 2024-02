Alessandro Siani a C'è posta per te per te con una busta per Arisa

La storia finale della puntata di sabato 24 febbraio di C’è posta per te 2024 è quella “di un amico che ha chiesto una mano per risolvere un problema che gli sta a cuore”, come ha spiegato la conduttrice Maria De Filippi, presentando in studio Alessandro Siani.

Le motivazioni di Siani

L'artista partenopeo ha esordito dicendo: "Cara Maria, sei riuscita a sancire la pace tra tutti: padri, figli, pappagalli. Ti manca solto di fare il passaggio di proprietà delle auto e la voltura! I miei complimenti. Se sono qui - ha detto Siani - è perché mentre stavo lavorando al mio film, ho visto il post di Arisa: la conosco da anni, le voglio bene. Anche tu le vuoi bene. Allora, vogliamo trovarle un uomo?"

Il candidati

4 gli aspiranti candidati sottoposti da Siani ad Arisa ma le cose sono andate di male in peggio: il primo, Antonello Fiorillo, è un uomo che decisamente non passa inosservato: è alto oltre 2 metri e ha il 51 di scarpe; subito dopo è toccato a Javier, che è un modello: “dice sempre sì” ha spiegato Siani ad Arisa, ma la scintilla non è scoccata; il terzo, Ciro Salatino, è un imitatore: “Con lui hai la possibilità di andare a dormire con una persona e svegliarti con un’altra” dice Siani, ma niente da fare proprio come con il quarto.

Determinatissima Arisa che ha detto: “rimango single!”.