Siamo alla ricerca di cittadini attivi: Retake arriva a Forcella ed è subito primavera

Retake, associazione impegnata nella lotta contro il degrado urbano e per valorizzazione dei beni pubblici, inclusione sociale, tutela del verde e diffusione del senso civico, per la prima volta entra nel quartiere di Forcella, coinvolgendo i bambini delle scuole. Insieme con gli alunni della seconda elementare ha infatti dato il via ad un progetto di educazione ambientale e cittadinanza attiva, mettendo a dimora alcune piantine in un luogo iconico del quartiere: l’unica aiuola, che si trovava in condizioni di degrado e abbandono.

“Ogni bambino ha elaborato un cartellino scrivendo una bella frase per identificare la propria piantina. Questa aiuola sarà un luogo seguito e curato dagli alunni e dai commercianti, anche loro coinvolti nel progetto - spiega racconta Fabiana, responsabile della sezione Retake Napoli - Abbiamo fatto rete dialogando con le varie realtà nel territorio, comprese le forze dell’ordine, e anche le mamme erano presenti alle attività all’aperto”. Nei prossimi giorni sarà completato il lavoro nell’aiuola e quindi si passerà alla riqualificazione della parete di fronte alla scuola.

“Siamo alla ricerca di cittadini attivi che abbiano voglia di rimboccarsi le maniche per la propria città nell’ottica di collaborare con il gruppo Retake Napoli. E questa è una grande occasione per partecipare e venire a conoscerci”, aggiunge Alejandra, responsabile di sezioni Retake.