Si filmano in gita scolastica e riprendono lo "scippo" di un'intera bancarella di occhiali a piazza Plebiscito

Lanciato su TikTok, il video sta rimbalzando su tutti i social: mostra una scolaresca in gita a Napoli, ferma a Piazza del Plebiscito.

In primo piano si vede qualcuno suonare un bongo. Dietro una bancarella di occhiali con vicino l'ambulante.

All'improvviso sopraggiungono a velocità sostenuta due persone in scooter: l'ambulante fa un salto per non essere travolto. Il passeggero a bordo dello scooter arraffa l'intera bancarella come se fosse la cosa più normale del mondo e i due fuggono indisturbati.

L'episodio risulta ancora più grave se si considera che, come si vede, avviene a pochi metri dal Palazzo di Governo, sede della Prefettura, e di fronte a Palazzo Reale. A rilanciare il video sul suo Instagram anche Francesco Emilio Borrelli