Shein torna a Napoli a luglio: le date per la riapertura del pop-up store

Dopo il successo del brand protagonista per una settimana presso lo storico Salone Margherita, il famoso e-retailer di moda, beauty e lifestyle riapre nuovamente le porte del suo esclusivo pop-up per una due giorni di shopping e intrattenimento. Un modo per ringraziare la community partenopea, che dal 16 giugno fino al 21 del mese scorso è accorsa numerosa per toccare con mano i prodotti del brand, segnando un’edizione da record che ha avuto un grandissimo successo.

L’entusiasmo dei fan napoletani non è passato inosservato, ed è proprio in ottica di offrire ai suoi clienti un’ulteriore scelta di prodotti e di far vivere questa experience anche a chi non è riuscito a partecipare in precedenza, che SHEIN ha deciso di organizzare un mini pop-up nella prima settimana di luglio. Lo store sarà aperto il 5 e il 6 luglio, dalle 10:00 alle 19.00 con orario continuato presso la stessa location, il Salone Margherita, in via Giuseppe Verdi 5, nella suggestiva cornice della storica galleria Umberto I, nel pieno centro di Napoli.

Disponibili all’acquisto le linee più amate del brand, oltre che alcuni pezzi irrinunciabili della collezione SS23 e un focus dedicato ai costumi e al mondo beachwear, per vivere la tua estate appieno con il look perfetto.