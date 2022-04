Settimana Santa: cosa succede tra Domenica delle Palme e Sabato Santo e perché

La Settimana Santa, detta anche "maggiore" o hebdomada major, fino a pochi anni fa a Napoli come nel resto d'Italia era scandita da riti precisi di cui a poco a poco si stanno irrimediabilmente perdendo le tracce. Ogni giorno, in particolare, dalla domenica delle Palme al Sabato Santo ricorda un evento legato alla passione e morte di Cristo:

Domenica delle Paleme: ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme, acclamato come Messia. Nella liturgia, si legge il racconto della Passione. La tradizione risale al IV secolo. C'è la benedizione e distribuzione dei ramoscelli d'olivo

Lunedì - Maria unge i piedi di Gesù: il gesto non piace a Giuda Escariota che commenta che l'olio poteva essere dato ai poveri. E' il giorno dell'amicizia, che Gesù trascorre con Marta, Maria e Lazzaro.

Martedì - Gesù annuncia il tradimento ad opera di uno degli apostoli. Pietro nega per 3 volte di poter essere lui. E' il giorno dello sdegno. La liturgia ricorda la cacciata dei mercanti dal tempio leggendo la Passione secondo Marco. (A tavola solo pesce e cereali)

Mercoledì - C'è la conferma del tradimento di Giuda Escariota che prende i 30 denari. E' il giorno della tristezza. Si legge la Passione secondo Luca.

Giovedì - Gesù istituisce l'eucarestia e l'ordine sacro. In chiesa si consacrano gli oli santi e i presbiteri rinnovano le promesse dell'ordinazione. Inizia il Triduo della passione. L'ostia, in processione solenne, viene deposta nel ciborio sistemato su un altare popolarmente chiamato "Il Santo Sepolcro", riccamente ornato di lumi, piante con germogli di grano, paramenti. L'usanza impone la visita ad almeno 3 di questi altari (se di più, sempre in numero dispari). La messa serale (vespertina) ricorda l'ultima cena e si effettua il rito della lavanda dei piedi a 12 chierici o 12 poveri, in ricordo di quanto fece Gesù. Quindi le campane restano silenziose e gli altari spogli. Le croci sono coperte da un velo (a tavola, a Napoli, la zuppa di cozze)

Venerdì - passione e morte di Cristo. In chiesa vi sono 3 momenti solenni: la liturgia della parola; l'adorazione della croce da cui viene tolto il velo; la comunione. Non si celebra messa. Si mette in scena la via Crucis (particolarmente emozionanti quelle in Penisola Sorrentina) e si pratica il digiuno, in particolare da carne e derivati.

Sabato - Gesù discende agli inferi e trionfa sulla morte. Non si celebra messa. In origine era una giornata di severissimo digiuno. La comunione è somministrata solo ai malati molto gravi. E' scandita da accensione e benedizione del fuoco; benedizione dei 5 grandi d'incenso e accensione di 3 candele; canto e accensione del cero pasquale nel quale vengono confitti con forma di croce i 5 grani, e accensioone delle lampade delle chiese; canto delle profezie; benedizione del fonte battesimale; processione e canto del Gloria in excelsis con suono delle campane e benedizione delle case con l'acqua benedetta

Domenica - resurrezione di Gesù. Messa e quindi banchetti in famiglia.