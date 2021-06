Pollanche, voccole e zocc... qual è la differenza a Napoli

Era il 1536 quando il vicerè don Pedro da Toledo fece costruire la strada che oggi porta il suo nome e stabilì che sul lato collinare venissero alloggiate le truppe. Nacquero così i Quartieri Spagnoli che ben presto, proprio per l'acquartieramento dei soldati, costituirono un vero attrattore per la prostituzione.

Le venditrici di sesso venivano indicate con nomignoli, in base a quelle che all'epoca erano considerate le qualità principali per esercitare il mestiere: