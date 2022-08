I 10 uomini più desiderati dalle donne italiane per una notte di sesso travolgente

Quali uomini le donne italiane considerano irresistibili e sognano per una notte di sesso travolgente? A rivelarlo è il portale Incontri-ExtraConiugali.com, destinato a chi cerca avventure in anonimato, che ha condotto un apposito sondaggio per capire con chi le donne italiane sarebbero più propense a tradire il partner.

La top ten degli uomini più desiderati

Al primo posto nell’immaginario erotico delle italiane c'è un mito intramontabile: Richard Gere, con ben l'88% delle preferenze.

Subito dopo, a quota 83% c'è David Beckham, il centrocampista inglese che è anche modello.

Al terzo posto, a quota 79%, Luka Jovi?, calciatore serbo attaccante della Fiorentina.

Seguono quindi Johnny Depp, con il 75% delle preferenze, che dopo aver vinto la causa con l’attrice Amber Heard sta godendo di un'incredibile eco mediatica e, Michael Bublé, con il 72%, il celebre cantante, attore e produttore discografico canadese con cittadinanza italiana, tallonato da un altro cantante, Marco Mengoni, al sesto posto con il 70%.

La classifica prosegue con Alessandro Del Piero (69%), campione del mondo con la nazionale italiana nel 2006; Gennaro Gattuso (65%), il centrocampista che è poi diventato allenatore e finalmente tecnico del Valencia; Raoul Bova, 62% e il calciatore Ciro Immobile (59%), attaccante della Lazio, di cui è capitano —e della nazionale italiana — con la quale si è laureato campione d’Europa nel 2021.

Perché piacciono

Se vi chiedete perché piacciono proprio loro, le donne che hanno preso parte al sondaggio spiegano di preferirli per

- prestanza fisica (62%), - sono vip (45%) - sono ricchi e sanno godersi la vita (34%).

Solo per il 29% delle intervistate contano la simpatia e l'elevata probabilità di «non annoiarsi in loro compagnia».

Le parti del corpo che le donne trovano più sexy

A fare presa sulle donne, stando alle risposte al sondaggio, è il «lato B»: il 33% dice di trovare irresistibili i glutei, seguiti da addominali (28%), gambe (17%) o fisicità in genere (12%).