In camera da letto preferisci bere caffè o fare sesso? Cosa hanno risposto 7mila persone

Meglio il caffè o il sesso?

La risposta non è così scontata come si potrebbe credere. E non dipende dall'età, dal genere e neanche da dove si è nati o vissuto.

Il sondaggio

E' stata la catena alberghiera Le Meridien a squarciare il velo del pregiudizio sulle priorità della gente per quanto riguarda il "piacere", lanciando un sondaggio fra gli ospiti dei suoi alberghi, dislocati in sei Paesi del Globo, inclusi Cina e States.

Settemila le risposte ricevute, con un esito decisamente inaspettato.

I dati

Per iniziare bene la giornata per circa 6 persone su 10 il caffè è senza alcun dubbio meglio del sesso!

Se poi si tratta di fare rinunce durature, ad esempio per un anno, quasi 8 persone su 10 si sono dichiarate disponibili a non fare sesso, non bere alcol e non utilizzare i social network piuttosto che non bere caffè.

Insomma, senza se e senza ma, per la maggioranza della gente il caffè è meglio del sesso, sia al risveglio che per il lungo periodo.