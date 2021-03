Donne e sesso: quello che gli uomini non sanno. I risultati di un sondaggio

Il 65% delle donne afferma di annoiarsi a letto con il compagno. Anche se poi l’89% dice di provare (ancora) amore per lui. A rivelarlo è il sondaggio pubblicato in occasione del giorno della donna dal portale Incontri-ExtraConiugali.com, utilizzato per cercare avventure on line. Realizzato su un campione di 2mila donne, sposate o comunque impegnate in una coppia, di età compresa tra i 24 ed i 60 anni.

Tra le donne che hanno partecipato al sondaggio ben 620 hanno ammesso almeno un tradimento durante la pandemia di Coronavirus, il 60% delle quali afferma che la loro relazione con il partner stabile sopravvive anche senza o con poco sesso.

Piace il sesso senza inibizioni, ma solo con l'amante

Il 65% delle duemila intervistate dichiara, senza se e senza ma, che a letto con il marito o con il partner si annoia. «Soprattutto in questo periodo di crisi economico-sanitaria, dentro la “coppia legittima” la tenerezza ha sostituito la passione» spiega Alex Fantini, ideatore di Incontri-ExtraConiugali.com. «È con l’amante che le donne raggiungono una maggiore autostima, non esitando ad indossare biancheria intima più sexy ed a ravvivare la loro vita sessuale con posizioni e luoghi meno "tradizionali"» puntualizza. Le donne che hanno un amante, infatti, spiegano di fare sesso praticamente ad ogni appuntamento e senza inibizioni: l’80% dichiara di riuscire a realizzare tutte le sue fantasie, il 60% di riuscire ad esplorare nuove pratiche ed il 50% a riscoprire il piacere dei preliminari. «Otto donne su 10 affermano che tradire migliora anche la relazione coniugale preesistente e più in generale la vita quotidiana.

3 volte alla settimana, nonostante la pandemia

Nonostante il Covid-19, il 42% del campione dichiara di fare sesso 3 volte alla settimana ed il 36% almeno 2 volte. Degno di ogni rispetto è quell'8% che sostiene di farlo tutti i giorni.

Sesso: cosa piace alle donne

In quanto alla gamma di pratiche sessuali delle italiane, anche questa è molto più articolata rispetto al passato: l’80% fa sesso orale, il 58% pratica la masturbazione reciproca, il 35% usa un linguaggio osceno durante i rapporti, il 28% pratica il sesso anale, il 19% usa oggetti, cibi o bevande per giochi erotici, il 14% scatta fotografie o registra video durante i rapporti, il 9% ha rapporti sessuali a tre o più persone e l’8% pratica il bondage o il sadomasochismo.

Deve comunque far riflettere che ben l’84% del campione dichiara di avere avuto almeno una volta rapporti sessuali completi non protetti e di questo 84% il 15% dice di averlo fatto «per il “brivido” di correre un rischio».