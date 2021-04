A Serena Rossi il premio della 12ma edizione di Civicrazia

Sempre più al centro dell'attenzione la bella e brava Serena Rossi. L’attrice, cantante, conduttrice e doppiatrice napoletana è infatti la vincitrice della XII edizione del premio “Napoli per l’eccellenza 2021 - Civicrazia” promosso dall’associazione “Il Ponte della Civicrazia” di Lucia Tilena D’Amico per evidenziare la "cultura civicratica della città partenopea".

Ogni anno il premio va a chi ha mostrato un particolare impegno in ambito etico e civile e si è distinto nel campo artistico-culturale per aver promosso l’immagine partenopea in tutto il mondo. Tra i premiati delle edizioni precedenti, ad esempio, le attrici Marina Confalone, Iaia Forte e Lina Sastri, lo scrittore Maurizio De Giovanni e il ricercatore Andrea Ballabio