Divertimento e solidarietà: a Napoli tornano i grandi eventi

Gran soirée all' HBToo di via Coroglio per raccogliere fondi da destinare all'Unicef. NapoliToday c'era

Professionisti, imprenditori, rappresentanti delle istituzioni, protagonisti del mondo dello spettacolo e artisti: davvero un parterre delle grandi occasioni per il “Christmas Charity Event” all' HBToo di via Coroglio organizzato dagli avvocati Sabrina Sifo e Arianna Mocerino con il contributo del giornalista Giuseppe Giorgio. “Siamo davvero felici che in tanti hanno aderito con entusiasmo", commentano gli organizzatori. Tra i presenti visti il sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni, il sindaco di Quarto Antonio Sabino, il presidente dell'associazione nazionale dei giudici di pace Vincenzo Crasto, gli attori Adriano Falivene, Lucia Cassini e

gli imprenditori partner dell'iniziativa Ciro Scognamiglio, Antonio Iovino, Giuseppe Tizzano, Milena Pepe.

Nel corso della serata, che è stata l'occasione per divertirsi tra spettacolo, musica (ha partecipato anche la Music Band Helen Tesfazghi), buona tavola e ottima compagnia e, nel contempo, pensare concretamente agli altri, raccogliendo fondi per l'Unicef, è stato inoltre assegnato il “Premio Imprenditore dell'Anno”. Ad essere premiato per il 2022 Massimo Vernetti, presidente onorario della “Quick No Problem Parking” e ideatore del city brand “Yes Napoli”.