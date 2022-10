Zona parcheggio 5C

Egr. Presidente della Municipalità Vomero-Arenella, epc Egr. Sindaco di Napoli, epc Egr. Comandante dei Vigili Urbani, epc Egr. Direttore dell'ANM, Le scrivo in merito alla zona parcheggio segnalata come 5C, suppongo che il Responsabile della divisione della zona in questione non conosce la zona stessa, mi permetto di suggerire di accorparla con 5D, altra zona sottostimata, così come è stato fatto giustamente con le zone 5A e 5B, essendo tutte zone a ridosso dell'area pedonale, sempre più estesa, di Via Luca Giordano e Via Scarlatti ed altamente densa di abitazioni residenziali. Certo di un interessamento della S.V.I. porgo distinti saluti. Mauro Cerullo