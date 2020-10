Vietato partecipare al funerale di mia madre

Il sottoscritto D’andrea Mario, abitante a Casoria avendo effettuato un tampone molecolare con ESITO POSITIVO PER SARS-CoV 2 in data 10/10/2020 lo ha comunicato prontamente al medico di famiglia, il quale in data 12/10/2020 comunicava all’ASL della mia positività.

Anche i miei familiari conviventi presentavano gli stessi sintomi, chiedendo anche per loro l’esame del Tampone. Purtroppo a tutt’oggi siamo stati contattati 2 volte dall’ASL che ha solo registrato i nostri dati; non abbiamo ancora una data in cui effettuare questo tampone (siamo 5 persone in quarantena e non sappiamo cosa fare. Inoltre mia madre è mia madre è morta, lunedì 26 Ottobre 2020 alle ore 10,30 nella chiesa di S.Mauro a Casoria(Na) faranno i funerali ai quali non potrò partecipare ed io attendo ancora il tampone. E’ morta anche l’umanita’ con questo COVID? Spero di poter essere contattato da chi di competenza.