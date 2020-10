Obbligo lezioni in presenza all'Università: "Ora dove trovo casa?"

Buongiorno. Vorrei segnalare la mia assurda situazione: sono uno studente fuori sede ( vivo a 4 ore da Napoli ), solo ieri la mia facoltà mi ha comunicato che le lezioni saranno in presenza in data 19 Ottobre. Oltre alla difficoltà che ne segue, perchè trovare una casa in poco più di 7 giorni mi risulta molto difficile, non mi è stata minimamente data l’opportunità di scegliere se seguire in presenza o a distanza, e, considerando che sono uno studente del settore medico e quindi ho lezione letteralmente dentro un ospedale, nella situazione attuale non mi sento per nulla tutelato