Una serata in libreria con gli allievi dell’Istituto Comprensivo Statale “Cesare Pavese” del Vomero

Serata in libreria, al Rione Alto, nel quartiere Arenella: presso il Mondadori Point alle ore 17.00, i protagonisti sono stati i ragazzi, in particolare gli allievi dell’Istituto Comprensivo Statale “Cesare Pavese”, diretto dalla Dott.ssa Caterina Cernicchiaro, con l’obiettivo di sensibilizzare sempre più i giovani alla lettura. Anche quest’anno, infatti, l’I.C. “Cesare Pavese” partecipa all’iniziativa nazionale #IoLeggoPerché, una grande raccolta di libri a sostegno delle biblioteche scolastiche e un’importante iniziativa nazionale di promozione della lettura organizzata dall’Associazione Italiana Editori. L’Istituto “Cesare Pavese” ha scelto di aderire a questa iniziativa per ampliare la propria biblioteca, che ha già conosciuto un grande rinnovamento grazie al progetto Bibliotecari 3.0, nell’a.s. 2021/2022, ma anche e soprattutto per promuovere e sostenere nell’ambiente scolastico l’amore per il libro e la passione per la lettura nella sua forma più tradizionale, alla ricerca di tempi rilassati per sperimentarne tutti i benefici, nella consapevolezza che la lettura stimola l’immaginazione, conforta, rilassa, dà parole ai pensieri. Le Docenti Referenti d’Istituto sono l’ Ins. Diana De Sena, la Prof.ssa Francesca Pezzillo Iacono, la Prof.ssa Maria Assunta Polito. Il contest degli alunni dell’IC “Cesare Pavese” ha previsto l’incontro dei ragazzi con l’autrice Viola Ardone (tra i suoi successi i romanzi Il treno dei bambini e Oliva Denaro”) e un Reading di passi significativi tratti dai “romanzi del cuore” dei giovani allievi, per sperimentare il valore sociale della lettura condivisa. Durante il contest, gli allievi sono stati coordinati dalle docenti Prof.ssa Marisa Polito, Prof.ssa Monica Musto, Prof.ssa Francesca Pezzillo Iacono. Le famiglie, gli alunni e gli abitanti del quartiere hanno partecipato con entusiasmo all’iniziativa e il pomeriggio è stato scandito dal confronto con l’autrice, dalle performance dei ragazzi, ma anche da momenti di riflessione su quei libri che hanno avuto il potere di generare delle durature trasformazioni nell’animo dei presenti. Il secondo contest si terrà il giorno 10/11, alle ore 17:30, sempre nella libreria Mondadori point di Rione Alto: gli alunni dell’Istituto incontreranno lo scrittore Lorenzo Marone, (tra i suoi successi La tentazione di essere felici, Un ragazzo normale, Le madri non dormono mai), lo intervisteranno, presenteranno dei disegni e delle brochures e discuteranno insieme a Lui del rapporto tra la lettura e l’inclusione. I contest sono stati intitolati #dammi tre parole: scuole, libri, amore, immaginando un percorso che tutti i ragazzi dovrebbero compiere: partire dalla scuola, luogo in cui si matura il piacere della lettura, e infine giungere al traguardo dell’amore. Perché l’amore è un traguardo. Le parole possono ferire, convincere, divertire, consolare, ma la parola è soprattutto amore. La più grande manifestazione dell’amore nella storia ha assunto le forme del LOGOS, del VERBO. Viviamo in un’epoca in cui bisogna ribadire la forza dell’amore contro lo squallore della violenza e non è sempre facile. Allora, come fare? Confidiamo nei nostri ragazzi educandoli alla tolleranza, all’inclusione e all’amore. #ioleggoperché mi insegna ad amare.