Un fiume in città in via Girolamo Santacroce

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Via Girolamo Santacroce si trasforma in un fiume d’acqua. Accade da anni. Pendenze sbagliate,scarichi fognari occlusi e insufficienti. Impossibile attraversare. Questa strada in poche centinaia di metri, ad elevatissima concentrazione di traffico veicolare ed arteria principale anche per le ambulanze, racchiude il raccapricciante abbandono delle istituzioni. Oltre alla uscita della linea 1 chiusa ed abbandonata da anni , il culmine lo si raggiunge quando l’attraversamento pedonale prossimo all’ingresso della scuola materna Cuoco-Schipa avviene con strisce pedonali pressoché invisibili , assenza di scivoli per disabili , arredo urbano che insiste sul marciapiede in corrispondenza del suddetto attraversamento pedonale , carenza sistematica di controllo e rimozione delle vetture lasciate per giorni sulle strisce pedonali. Per non parlare dei cassonetti per la raccolta dell’ immondizia : erano due poi inspiegabilmente ridotti ad 1. Quindi continuo ed indecoroso spettacolo di immondizia lasciata a terra a beneficio dei rom che frugano alla ricerca di oggetti da rivendere nei mercatini dell’usato spandendola ulteriormente sul marciapiede fino ad ostruire la caditoia posta nei paraggi. Ciliegina sulla torta: smog pazzesco ed aria irrespirabile a causa del traffico paralizzato in molte ore del giorno ed a volte anche di notte accompagnato dal solito stridio dei clacson e dalle frequenti urla delle sirene che tentano di districarsi tra le auto. L’elenco potrebbe continuare. Cambia il direttore ma la musica è sempre la stessa: inascoltabile.