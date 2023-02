"Umanesimo al centro, uno sguardo etico al progresso", una giornata di studio al Liceo “Genovesi” in ricordo di Mia Filippone

Gallery





Giornata particolare ed emozionante quella trascorsa ieri al Liceo “Genovesi” - diretto dal Dirigente Scolastico Prof. Vittorio Delle Donne – nel ricordo di Maria Filippone, già Preside del “Genovesi”, nonché Vice-Sindaco, nel giorno nel quale sarebbe stato il suo compleanno. L’evento è stato organizzato presso l'Oratorio dei Nobili dove si è svolta una giornata di studi dal titolo "Umanesimo al centro, uno sguardo etico al progresso", con il patrocinio del Comune di Napoli e dell'Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola. Questo incontro, sarà solo il primo di un ciclo di eventi culturali aperti alla cittadinanza, sempre nel ricordo indelebile di Mia Filippone, finalizzati a riaffermare il legame tra cultura umanistica e scientifica. Ad aprire la giornata sono state le note l'orchestra del Liceo Musicale Margherita di Savoia cui seguiranno gli interventi del Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, dell'Assessore alla Scuola del Comune di Napoli Maura Striano, dell'Assessore all'Istruzione della Regione Campania Lucia Fortini, del Presidente dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania Ettore Acerra e del Presidente dell'ANP Campania Francesco De Rosa. Momento toccante è stata l’intitolazione della Biblioteca alla Filippone, con le musiche degli allievi del Liceo Genovesi a far da sottofondo, mentre gli allievi dell'indirizzo Enogastronomico e servizi alberghieri dell'Isis Vittorio Veneto di Napoli hanno preparato una degustazione di pietanze. La giornata di studi si protratta per l'intero pomeriggio con gli interventi di Santa Parrello, docente di Psicologia dello sviluppo dell'università di Napoli Federico II, di Andrea Mazzucchi docente di Filologia della letteratura italiana dell'università Federico II, di Fabio Montagnaro docente di Impianti chimici dell'Università Federico II e di Simon Pietro Romano docente di Reti di Calcolatori Network Security e Applicazioni Telematiche dell'Ateneo Federiciano. Nel ricordare la compianta Mia, il Sindaco Manfredi ha sottolineato che il Genovesi è stata la sua, dove lei ha insegnato per tanti anni ed è stata vicepreside e poi preside, il luogo dove ha formato generazioni di studenti e queste aule sono piene del suo insegnamento, della sua umanità, della sua partecipazione alla vita degli studenti. Ha aggiunto che questo riconoscimento è molto bello perché consentirà anche a chi non l'ha conosciuta di poter ricordare una persona straordinaria che manca tanto e che si spera di ricordare come le azioni che si stanno compiendo con l’ amministrazione comunale sia in sono in continuità con il lavoro che con tanta forza, la Filippone aveva messo in campo.