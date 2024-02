Bici pieghevole, obbligatoria la sacca in treno per evitare sanzioni: "E' assurdo"

Gallery



Buongiorno, sono pendolare alta velocità da Roma vs Napoli dal 2013 con a seguito bici pieghevole da quando viaggio su i freccia 1000 AV TRENITALIA e' un incubo, per sistemarla in quanto c'e' una chiara mancanza di bagagliai, ma adesso per rimediare hanno imposto con sanzioni addirittura, la sacca di contenimento per la bici pieghevole e il posizionamento della stessa in bagagliai come detto INESISTENTI nella 2 classe, mi sembra veramente assurdo è un grande abuso nei confronti di chi vuole muoversi secondo modalità ecologiche e mobilità sostenibile.

Siamo d'accordo che la sicurezza al primo posto sempre, ma sono loro i primi a non averla rispettata creando treni e carrozze senza bagagliai e costringendo ad occupare le porte per mancanza di spazi. Mentre nel mondo si stimola l'uso della bici ecosostenibile loro l'ostacolano e la sanzionano. Vi chiedo aiuto per far desistere Trenitalia in questa scellerata scelta che dal 1.3.2024 sarà obbligatoria., almeno che permettano il trasporto della bici pieghevole piegata senza sacca nei bagagliai della 1 classe, fin quando non provvederanno a creare spazi dedicati anche nella 2 classe dei vagoni.