Traffico tra via Kerbaker e via Cacciottoli

Spett. redazione ho già inviato, alcuni giorni fa, la domanda del perchè non ripristinare nuovamente il traffico a doppio senso di marcia in via Bernini, per districare le auto dal budello di via Cacciottoli e via Kerbaker, dove ogni giorno e ad ogni ora, si blocca sistematicamente, accentuata anche dal semaforo al termine della strada che, con il suo non buon sincronismo, evita il deflusso delle auto da via Kerbaker e piazz. Vanvitelli e dal transito, poco opportuno, dei pedoni. Grazie Pippo