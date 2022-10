Spett. redazione sto leggendo o ascoltando di continui problemi legati al torneo di tennis che si stanno svolgendo a Napoli a causa dell'umidità notturna che si forma sul campo di gara. Ma a nessuno gli è venuto in mente di coprire il campo con dei teloni? lo fanno in molte competizioni ben organizzate. Penso che la ditta che ha organizzato le gare non abbia idee sufficienti per risolvere un tale problema. Pippo