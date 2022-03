Stazione Campi Flegrei, manca l'ascensore per i disabili: "Nel 2022 è una vergogna"

Salve Sono Stefano Terribile proveniente dalla provincia di Caserta (Grazzanise) un ragazzo di 27 anni edisabile problemi neuromotori del lato destro paresi di vorrei segnalare che alla stazione dei Campi Flegrei al binario 6/7 non esiste un ascensore. Ho fatto fatica a scendere le scale. Si devono prendere provvedimenti seri se no come facciamo noi disabili? Siamo nel 2022 è una vergogna.