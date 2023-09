Stabat Mater nei Quartieri Spagnoli

Pergolesi: STABAT MATER 15. Settembre ore 19:30 Chiesa Santa Maria Ognibene ai Sette Dolori Via Francesco Girardi, 59, 80134 Napoli Silia Valente, Caterina Piva, Ensemble Mercadante, Benedikt Sauer Il concerto offre l’occasione unica di ascoltare lo "Stabat Mater" di Pergolesi nel suo contesto storico. I duchi Carafa di Maddaloni, protettori del compositore, facevano eseguire il brano ogni settembre in questa chiesa per le celebrazioni della festività di Santa Maria dei sette dolori, proprio come si farà anche in questo concerto. Inoltre, l'ipotesi che questa chiesa sia addirittura il luogo d'origine dello "Stabat Mater" (ancora prima di S.Luigi al Palazzo) non può essere data per certa, ma risulta altamente probabile secondo studi recenti. Elemento significativo a tal proposito sono l'architettura e la decorazione della chiesa, che sembrano proprio dialogare con la retorica liturgica di Pergolesi. La chiesa si trova all'interno dei Quartieri Spagnoli: Ripartire dalla musica sacra in questo momento non può che essere segno di speranza.