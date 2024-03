Spreco alimentare: il grido d'allarme del noto chef Donato Carra

Il problema dello spreco alimentare è un tema di grande rilevanza, con conseguenze etiche, sociali ed ambientali. Il cibo è una risorsa preziosa che non può essere sprecata in questo modo. Un grido d'allarme arriva dal noto Chef Donato Carra, sullo spreco alimentare. Uno dei grandi paradossi del nostro tempo. Immaginate ogni giorno di cucinare un piatto di pasta e poi gettarlo direttamente nella spazzatura, anziché ad esempio riscaldarlo per cena. Non si tratta di una situazione paradossale, ma della realtà. Secondo la Fao — infatti — si spreca più di un terzo del cibo che viene prodotto e distribuito: più di 1,3 miliardi di tonnellate di alimenti ancora consumabili (oltre un terzo del cibo prodotto), che potrebbero dare da mangiare, per un anno intero, a circa 2 miliardi di persone. "Il problema è globale - commenta lo Chef - nel mondo vengono gettati 1,3 miliardi di tonnellate di alimenti che potrebbero dare da mangiare a circa 2 miliardi di persone. Non si tratta solo di una questione etica, ma anche ambientale. " In questo contesto, lo chef Donato Carra si impegna a sensibilizzare l'opinione pubblica, portando avanti la sua missione di riduzione dello spreco di cibo offrendo una soluzione concreta e pratica per combattere questo problema. La sua missione,inoltre, consiste in una serie di ricette e consigli culinari, postati sui suoi canali social, creati appositamente per utilizzare gli avanzi di cibo in modo creativo ed innovativo. Le ricette proposte dallo chef Carrà saranno facili da realizzare, gustose ed economiche, permettendo a chiunque di ridurre lo spreco di cibo nella propria cucina. Con l'uso sapiente degli avanzi, sarà possibile creare piatti deliziosi e nutrienti, evitando il dispendio di risorse e riducendo l'impatto ambientale. Lo chef Carra invita tutti a unirsi a questa importante causa, adottando uno stile di vita responsabile e consapevole. Ridurre lo spreco di cibo non solo ci permette di risparmiare denaro, ma anche di contribuire a un futuro più sostenibile per il nostro pianeta.