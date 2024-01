Sportello energia diritti a viva voce a Portici: consulenza e assistenza gratuita

Sportelli di assistenza e campagne informative Gli operatori sono in grado di darti risposte e soluzioni in merito al servizio elettrico, al servizio gas e al servizio idrico integrato e possono inoltre svolgere attività di assistenza per numerosi aspetti: Assoutenti-Viale Leone 29, Portici (NA) Orari: Lunedì, Mercoledì e Venerdì 10.00 /14.00 Martedì – Giovedì 15.00 / 19.00 Telefono: 081/18556030