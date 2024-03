Simone Costa nel nuovo singolo "Ferragosto" canta l'indifferenza

Disponibile dal 15 marzo, FERRAGOSTO, il quarto singolo del cantautore napoletano Simone Costa. “Ferragosto” rappresenta la conclusione della storia accennata nel precedente singolo “Insegnaci a ballare”, prendendo in riferimento la vicenda del magrebino che vede la propria moglie andar via “in cerca di fortuna”. Se nel singolo precedente il racconto rimane sospeso, in “Ferragosto” Simone Costa descrive lo sviluppo e lo stato interiore del personaggio, delineando il senso di abbandono e l’indifferenza che spesso si sperimenta, in una società sempre più smart e versatile. Nell’introspezione del soggetto la storia si fa amara, ci si ritrova in stazione il giorno di Ferragosto da soli ad osservare i passanti, tra chi parte e chi arriva, tra abbracci e saluti, in un’infinita attesa che porterà il soggetto al declino morale. Gli elementi musicali tipici del cantautorato e dell’alternative rock si fondono con il testo creando un crescendo che immerge totalmente l’ascoltatore nella storia, come per i precedenti singoli anche “Ferragosto” è frutto della collaborazione tra Simone Costa e il produttore e musicista leccese Marco Ancona (Bludinvidia, Fonokit, Verardi/Ancona) creando un sound asciutto tipico degli anni 90’. Ferragosto è disponibile in streaming e download su Spotify, Amazon Music, Apple Music e tutti i digital Store a partire 15 Marzo 2024. Credits: Testo & Musica: Simone Costa Registrato presso: “Baar Recording Room” (Na) Mix & Master: Marco Ancona presso “La Villetta (Le) Produzione Artistica: Marco Ancona & Simone Costa Breve Bio Simone Costa : Simone Costa, classe ‘87, cantautore/compositore è autore di testi e musiche che narrano di personaggi con storie fatte di umanità mutevole, violenza, dolore, rimpianti, ma anche speranza e amore. Ad ottobre 2019 vince il social contest #MK302010, lanciato dalla band Marlene Kuntz, nel quale viene richiesto ai fan di re-interpretare una canzone del gruppo. Poco dopo partecipa ad importanti festival come Sanremo Rock e A Voice For Europe arrivando in entrambi finalista e studia Music Management online presso la Napier Academy di Milano. Nell’aprile 2021 pubblica in tutti i digital store il suo singolo d'esordio “Julien” con conseguente tour promozionale in chiave acustica.Nel gennaio 2022 entra in studio di registrazione per lavorare al suo primo album da solista. Apre i live set di diversi artisti, tra cui Pierpaolo Capovilla (Teatro Degli Orrori, Cattivi Maestri) e Francesco Di Bella (24 Grana) e inizia la collaborazione come chitarrista con Giorgio Consoli (Leitmotiv).Il 12 maggio 2023 pubblica il suo secondo singolo “Margot” che tratta la vicenda di una storia di violenza sulle donne, il cui relativo videoclip, diretto da Dagon Lorai, arriva finalista al Premio Pivi “Premio miglior videoclip indipendente” indetto dal Mei di Faenza. Il 10 novembre 2023 pubblica il terzo singolo “Insegnaci a Ballare”. Segui Simone Costa sui social: https://www.instagram.com/simonecostamusic https://www.facebook.com/simonecostaofficial https://www.youtube.com/simonecosta email : simonecostastaff@yahoo.com