Il Vice Presidente della Camera Sergio Costa al Vomero per una nuova stagione di diritti nel campo del lavoro

Gallery





Nella serata di lunedì 23 gennaio, nella cornice del Tennis Club Vomero, si è svolto l’incontro “Lavoro e legalità – Per una nuova stagione di diritti”. L’evento, introdotto dalla Dott.ssa Anna Canzanella, Presidente dell’Associazione “Con il lavoro” è stato moderato dal Dott. Emanuele Lastaria. Il dibattito, con un ampia partecipazione anche del pubblico presente, ha avuto ad oggetto uno dei temi fondamentali , ovvero il connubio lavoro e legalità, approfondendo il tema dei diritti dei lavoratori con il rispetto delle norme. L’aspetto cruciale non è tanto o solo la capacità di produrre occasioni di lavoro ma è la creazione di lavoro “sano”, con contratti di lavoro riconosciuti e stabili e che favorisca le pari opportunità, aumentando la percentuale di lavoro femminile, giovanile e l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Per raggiungere questo obiettivo va rinnovata una forte alleanza tra tutti gli attori coinvolti, a partire dalla collaborazione tra Istituzioni e Parti Sociali. L’incontro ha visto la partecipazione della Dott.ssa Ileana Capurro, dell’Associazione ATN-Casa Diritti, del Dott. Vittorio Ciccarelli, componente del Comitato Scientifico Fondazione Polis, del Dott. Alessio Curatoli, Presidente ARCI Campani, dell’Avv. Massimo di Celmo, il quale ha illustrato con una serie di fatti concreti la scottante problematica. La problematica è stata poi illustrata dal Dott. Gianluca Daniele, Segretario Generale Sic CGIL Napoli e Campania e dal Dott. Alfonso Trapuzano, Segretario Generale Fondazione Valenzi. Certo non si può pensare di risolvere i problemi della legalità del lavoro soltanto cambiando le regole, come invece capita spesso nel nostro Paese. La questione è più complessa, perché lo scarto tra essere e dover essere nel mondo del lavoro interpella molti attori responsabili, compresa la giurisdizione. Se si vuole un recupero della mortificata legalità, prima delle leggi ci vogliono i comportamenti, l’applicazione e l’effettività delle regole. Bisogna partire dalla conoscenza dei fenomeni illegali e dalle loro cause. L’illegalità del lavoro conosce infatti diverse modulazioni con tipologie di rischi diversamente gradati, non definite in modo chiaro ed intrecciate tra loro. Nell’attuale mondo del lavoro e nell’odierno sfruttamento del lavoro si rileva la presenza e l’intrecciarsi delle diverse forme di illegalità e delle diverse forme di economia anche illegali. A conclusione della discussione l’intervento dell’On.le Sergio Costa, Vice Presidente della Camera dei Deputati, ma soprattutto tecnico, in quanto Generale dell’Arma dei Carabinieri, pertanto un super esperto della materia “legalità”. Il Vice Presidente, facendo riferimento anche alle attività di indagine, svolte durante la sua carriera nell’Arma, ha sottolineato che questi temi devono interessare tutti i lavoratori, anche quelli dipendenti e quello della promozione della cultura della legalità e dei diritti di chi lavora, soprattutto in situazione di rischio e di sottotutela, è un’importante tema di attualità che si riconnette alla creazione di norme che creano una stabilità nel mercato del lavoro e non precarietà, spesso accompagnata da violazione dei diritti.