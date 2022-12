Il Vice-Presidente della Camera dei Deputati On.le Sergio Costa a San Giovanni a Teduccio per una donazione all'Associazione Onlus "Figli in famiglia"

Gallery





Che leggere fa bene è risaputo e non servono gli studi scientifici per dimostrare che leggere un volume svolge un effetto benefico per la salute psicologica e la salute in generale. La lettura aumenta, soprattutto, la conoscenza del mondo, ma anche la conoscenza di sé e degli altri, mantiene attive le funzioni cognitive di memoria, attenzione e concentrazione, ragionamento e capacità critica. I libri insegnano a comprendere il mondo, ad approfondire, a riflettere, a pensare. Propongono la calma e la temperanza. Le storie permettono di accedere alla sfera dei sentimenti e delle emozioni dei protagonisti e in questo modo aumentano l’alfabetizzazione emotiva. e la comprensione delle emozioni proprie e altrui. L’immedesimazione nei personaggi delle storie consente di sviluppare la capacità di sentire l’emotività dell’altro (cosa sta provando e come) ovvero l’empatia. Inoltre, la pagina di un libro, qualsiasi trama abbia, sollecita la mente a immaginare, ad illustrare protagonisti, luoghi, vicende, storie attivando una creatività personale. A differenza delle fiction della televisione e del cinema, i libri lasciano ai lettori la libertà di costruire le proprie immagini, con gradualità e con i propri tempi. Lasciarsi andare all'immaginazione, all'astrazione, ha il potere di sospendere l'esperienza del momento presente e trasportare il lettore in altri mondi, di distanziarlo dalla realtà del quotidiano, senza perdere il contatto con essa. La lettura si configura quindi come uno strumento proficuo per la promozione del benessere individuale e sociale e, non esagerando, ma guardando i risultati concreti, la lettura è libertà. Su questi presupposti, la Camera dei Deputati, nella persona del Vice-Presidente On.le Sergio Costa, nella serata di sabato 17 dicembre ha donato € 1.000,00 di libri all’Associazione Onlus “Figli in famiglia”, diretta dalla Dott.ssa Carmela Manco, che opera nel quartiere periferico di San Giovanni a Teduccio, ad est di Napoli. Il Vice-Presidente si è recato personalmente presso l’associazione per la donazione e si è trattenuto a lungo con la responsabile e con i bambini presenti, felicissimi per l'inaspettato dono. L’associazione è nata nel 1983 grazie all'impegno di alcuni giovani in risposta al degrado ambientale e sociale del territorio circostante, un aiuto nei confronti di famiglie multiproblematiche, per promuoverne lo sviluppo sia culturale che sociale. Uno degli scopi dell'organizzazione è proprio quello di formare ed orientare i minori alla convivenza civile, creando situazioni in grado di allontanarli dalla "strada". Il Vice-Presidente Costa ha manifestato vivo entusiasmo per la donazione ed ha espresso parole di elogio per il lavoro svolto dai volontari, ritenendo che, in una realtà complessa quale quella di Napoli Est, la stessa costituisce un punto di riferimento nei confronti dei genitori e dei figli, allo scopo di ristabilire i rapporti all'interno della famiglia, tra la famiglia e la scuola, tra la famiglia e la società, tra i giovani ed il mondo del lavoro onesto e legale, così da sostenere l’individuo nella crescita e nella riscoperta della sua dignità, aiutandolo a “vedere” modelli di vita alternativi a quelli che l’ambiente che lo circonda, proponendogli la possibilità di scegliere consapevolmente il proprio “progetto di vita”. L’On.le Costa ha altresì sottolineato che la famiglia resta ancora l’elemento cardine per la crescita e la formazione del progetto di vita di ogni singolo componente, così che tutti crescono insieme e insieme raggiungono i traguardi della vita.