Seminario a Castellammare

Castellamare di Stabia ospiterà giovedì 20 giugno un incontro per sensibilizzare i cittadini sulla pericolosità dei campi elettromagnetici. Il seminario si terrà alle 18,30 presso il centro Me.Di. Mediterranea Diagnostica, in Corso De Gasperi. Organizzato dall'A2C, sarà una occasione unica per approfondire il tema. La scelta del titolo:"Campi Elettromagnetici - La minaccia invisibile nelle nostre case" è emblematica. Solo gli addetti ai lavori sanno che il 29 aprile scorso è entrata in vigore la Legge 214/2023 del 30/12/2023 in cui sono stati innalzati da 6 V/m (volt per metro) a 15 V/m i valori limite di intensità dei campi elettromagnetici sulla popolazione. Detto in soldoni, d'ora in poi nelle nostre case saremo soggetti al triplo dell'intensità di campi elettromagnetici. L'OMS ha classificato i campi elettromagnetici sia a radiofrequenza, cioè quelli generati dai telefoni cellulari e sia a bassa frequenza, cioè quelli relativi agli impianti elettrici, come "possibilmente cancerogeni per l'uomo", cioè Gruppo 2B; e poi ha specificato che sono necessarie ulteriori valutazioni. Dal punto di vista giudiziario abbiamo dei primi casi accertati in Italia. Nel 2022 è stata emessa una sentenza della Corte d'Appello di Torino, che ha confermato il nesso di causalità tra tumore e uso di telefoni cellulari. Già in passato il Tribunale di Ivrea aveva riconosciuto, per un altro procedimento, il nesso causale tra l'utilizzo del telefonino e l'insorgenza del neurinoma del nervo acustico. In Italia ci sono circa 70.000 stazioni radio base e all'ordine del giorno ci sono nuove installazioni in tutte le città. L'aumento del numero di sorgenti si somma all'aumento per legge dei limiti massimi. Oltre a ciò la sola presenza di una antenna di telefonia in prossimità di un immobile può scoraggiare alcuni acquirenti. Questo può comportare una minore appetibilità sul mercato e quindi alla fine un deprezzamento stimato che può oscillare tra il 10% e il 20% del valore dell'immobile. Esistono anche delle soluzioni di schermatura, ma sono utili solo in contesti dove le intensità sono modeste. Di questo e di altro parleremo nel seminario del 20/06/2024. A tutti coloro che faranno pervenire richiesta di iscrizione entro il giorno 19/06/2024 all'indirizzo: a.rizzo@a2c.it sarà rilasciato un attestato al termine del seminario che si terrà gratuitamente. L'A2C parteciperà all'evento con i propri tecnici.