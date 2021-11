Allerta meteo, chiusi parchi ma non le scuole

Spett. redazione mi suona strano che quando viene diramato un allerta meteo il comune chiude parchi e cimiteri, come se una persona, intelligente, possa praticare quei luoghi in queste condizioni avverse, mentre permette di far rimanere le scuole, con migliaia di studenti di ogni età che devono recarsi in luoghi dove magari vi sono alberi che potrebbero creare seri problemi con il vento. Non voglio criticare le decisioni del nuovo sindaco, ma in questo modo si scherza col fuoco ed con una vita UMANA non è poco. Grazie Pippo