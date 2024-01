Scuola Pavese-Nazareth, Plesso E. Nobile - Illuminazione nelle aule assente

Dopo mesi di lotta per il disservo e derattizzazione del Plesso, ora é il turno della richiesta di manutenzione del sistema d'illuminazione all'interno della scuola. Dopo settimane di richieste e senza nessun intervento da parte del Comune, aule e zone in comune della scuola sono in penombra per la mancata sostituzione di plafoniere e neon non funzionanti. Bambini che poter avere un minimo di luce per studiare spostano i banchi sotto le poche luci funzionanti in classe (alcune aule sono rimaste con una unica plafoniera operante ). Non stiamo chiedendo per gli interventi (promessi) sulla palestra inagibile da anni, non stiamo chiedendo acqua calda nei bagni della scuola d'infanzia, non stiamo chiedendo l'accensione dei termosifoni durante l'intero orario scolastico ( sebbene anche queste richieste legittime). Chiediamo unicamente il ripristino dell' illuminazione nelle aule!