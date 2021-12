Via Medina, 19 · Porto

Via Medina, 19 · Porto

Santa Messa della Notte di Natale per celebrare la nascita del Signore nella grotta di Betlemme nell'attesa del suo ritorno alla fine del tempi. La celebrazione sarà aperta dal canto della kalenda e dal suono degli zampognari. Insieme agli Angeli canteremo l'inno Gloria a Dio nel più alto dei cieli. L'intera celebrazione sarà trasmessa in diretta Facebook, YouTube e in TV su Canale 21.