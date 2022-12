20enne salvata a Capodimonte, arriva il plauso del sindacato dei carabinieri

Questa segreteria dell’associazione sindacale Carabinieri UNARMA quest’oggi si rivolge, con grande ammirazione e orgoglio, all’eroina con le bande rosse che quest’oggi oltre a dimostrare coraggio, sensibilità e determinazione, ha letteralmente rispolverato quei sani principi dell’essere Carabinieri nell’aiutare il prossimo, i deboli e chi si trova in difficoltà. Proprio come riportano oramai i tanti organi di stampa: “quest’oggi poteva essere l'ennesimo gesto estremo su quello che, a Napoli, è stato tristemente ribattezzato come ponte dei suicidi, ovvero di via Nuova San Rocco, tra Miano e Capodimonte, area nord di Napoli. Solo grazie all'intervento dei carabinieri, in particolare di una donna maresciallo dell'Arma, una ragazza di soli 20 anni è stata salvata. Nella notte, la giovane si è recata sul ponte a 30 metri d'altezza con l'intenzione di farla finita: per fortuna, nonostante l'ora tarda, uno dei passanti ha notato la 20enne sul cornicione, in lacrime e in preda alla disperazione, ne ha capito le intenzioni e ha allertato il 112. Sul posto giungevano i militari della locale caserma ed in particolare una donna, Maresciallo dell'Arma, che però riesce a stabilire un contatto e comincia a parlare con la 20enne cercando di tranquillizzarla; nel frattempo, insieme a un collega, le si porta alle spalle e, senza darle il tempo di capire cosa stesse accadendo, la agguanta e la trascina verso sé, portandola in salvo.” Non è affatto semplice gestire situazioni di questo genere e senza dubbio i militari intervenuti hanno mostrato capacità e determinazione, a loro ed alla “nostra eroina”, va il plauso della nostra associazione che senza alcun dubbio si affianca a quello della comunità intera. Riprendendo e dedicando proprio a loro le parole dello scrittore francese Paul Brulat: “Basta un istante per fare un eroe, ma è necessaria una vita intera per fare un uomo onesto.” Noi per nostra fortuna, abbiamo i nostri eroi che sono sia eroi che persone oneste, orgogliosi di voi e del vostro operato. Grazie Infinite! UNARMA ASC Città metropolitana di Napoli