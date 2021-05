Italiani con 1600 mld di risparmi. Lepre: “una liquidità capace di rimettere in moto il Paese. Il governo preveda incentivi per gli investimenti”

Nel 2019 erano 1400 mld di euro, che sono poi diventati 1600 mld nel 2020; una montagna di denaro che fotografa i risparmi degli italiani fermi negli Istituti di Credito lungo tutto lo stivale. La liquidità in questione, però, è bloccata e vincolata, tanto che le banche vorrebbero aumentarne le commissioni pur di spingere i correntisti ad investire. “E’ sempre la solita storia - esordisce Gianni Lepre - opinionista economico del Tg2 Rai e dell’Agenzia di Stampa nazionale Italpress - lascio immaginare, anche ai non addetti ai lavori, cosa potrebbe risolvere disporre di somme come quelle giacenti nelle banche italiane”. Lepre ha poi continuato: “Stiamo parlando della classica montagna di carbone capace non solo di far ripartire la locomotiva Italia, ma tenerla attiva per il tempo necessario a riprogrammare le attività produttive del Paese passate nel tritacarne del Covid. Stiamo parlando di 1600 mld che le banche non hanno alcun vantaggio a tenere fermi nelle casse, per questo il governo dovrebbe prevedere incentivi per i risparmiatori affinché almeno parte di queste somme vengano investite e quindi rimesse nel circolo dell’economia attiva”. Il prof. Lepre ha poi concluso: “Investire magari in attività con esenzioni fiscali e contributive per almeno 5 anni sarebbe la vera panacea per l’economia nazionale, un aiuto concreto, efficace e soprattutto interno per il nostro Paese anche in considerazione del fatto che i soldi dell’Europa serviranno ad appianare solo parte dei debiti maturati nell’era del Covid, e non certo a spingere una ripartenza per la quale, considerando tutti i settori produttivi e le filiere coinvolte, non basterà nemmeno quadruplicare la liquidità prevista dal Recovery Plan”.