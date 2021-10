"Ricevo il Green Pass di uno sconosciuto. Aiutatemi a contattarlo"

Salve, dal 6 aprile ricevo sms dalla REGIONE CAMPANIA, nello specifico dall'azienda sanitaria Soresa, in cui mi viene inviato il codice OTP per scaricare l'esito del tampone del Sign. Giuseppe Caruso e il 13-07 e il 18-07 mi sono stati inviati dal Ministero della Salute i codice AUTHCODE per scaricare il green pass del signore. Io ho inviato più email all'azienda sanitaria e mi è stato detto, ogni volta, che avrebbero modificato il numero di telefono ma tuttora ricevo codici necessari a questo signore. Non so come rintracciarlo e spero che chi si riconosca o conosca il signore mi possa contattare per risolvere questo disservizio che si ripercuote sul signore, inviandomi dei dati personali che intaccano la sua privacy.

Può contattarmi al mio indirizzo email giulia.busonera@hotmail.it