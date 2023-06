Dopo i lavori riapre Enoteca Passaro

Gallery



Sono passati solo due mesi ma sembra un'eternità. Per chi non lo sapesse da circa 10 anni al Corso Secondigliano, Napoli, al civico n. 221, c'è la Vineria Passaro, gestita totalmente al femminile dall'intraprendente Dott.ssa Antonella Passaro. Il locale rappresenta per il quartiere un grande punto di ritrovo, dove degustare buon vino ed ottimi aperitivi. Ampliata e totalmente ristrutturata, la Vineria mantiene il suo stile raffinato ed accogliente, finalmente le porte si riapriranno giovedì 08 Giugno ore 18:00. In bocca al lupo "Caffenoteca"