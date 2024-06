il giorno 15 giugno alle ore 18,30 presso Piazza Vanvitelli in via Corso Vittorio Emanuele, 90, 80053 Castellammare di Stabia NA, si terrà la presentazione del libro " L'orgasmo delle emozioni",Il seguente libro nasce dal divulgatore e membro del forum della salute mentale italiana, Yanko Giuseppe Mormone , con l’obiettivo di fornire ai lettori una visione completa e organica del mondo sessuale, un fenomeno assai discusso da diverse figure professionali e approdato in molteplici aree di studio , ormai sulla bocca di tutti e quindi spesso oggetto di pensieri e considerazioni fuorvianti. Questo volume abbraccia in maniera generale ma allo stesso tempo adeguatamente specifico, tutta la dimensione sessuale. Parlare di sesso è sempre difficile, soprattutto nel nostro Paese, dove ci sono molte divergenze di opinione, dove c'è un atteggiamento contrario alle terapie sessuali, dove purtroppo esistono dei tabù che dominano gran parte dell'attività sessuale umana, principalmente a causa dell’ignoranza. Per non cadere nella generalità e cercare di chiarire le linee generali per poi entrare nel dettaglio riporto una breve storia di questo tema, focalizzandomi in secondo momento sui vari processi psichici, sociologici e antropologici che circoscrivono tale fenomeno al fine di ricevere il riconoscimento che merita come disciplina scientifica.