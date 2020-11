Premio Giornalismo made in Ischia Otto Milioni: ecco i nomi dei vincitori

Entra nel vivo la kermesse del Premio Giornalismo made in Ischia Otto Milioni 2019. Durante la recente rassegna internazionale di BookCity a Milano, l'Associazione Culturale Da Ischia L'Arte DILA ha reso noti i nomi dei vincitori del Premio Internazionale di Giornalismo. La speciale giuria ha assegnato il primo posto alla giornalista e critica d’arte romana Silvana Lazzarino, mentre al secondo e al terzo posto si piazzano rispettivamente la scrittrice e poetessa Angela Maria Tiberi e Daniele Bartocci, giornalista già vincitore di Myllennium Award 2019 e Premio Renato Cesarini (miglior giornalista under 30). Il Premio Internazionale Otto Milioni è stato inserito per il quinto anno consecutivo nella programmazione di Bookcity Milano, un’iniziativa voluta dal Comune di Milano e dall'Associazione BookCity Milano (Fondazione Corriere della Sera, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, Fondazione Scuola per Librai Umberto e Elisabetta Mauri), a cui si è affiancata l’AIE (Associazione Italiana Editori), in collaborazione con l’AIB (Associazione Italiana Biblioteche) e l’ALI (Associazione Librai Italiani), dedicata ad attori protagonisti del sistema editoriale. La cerimonia di premiazione del Premio Otto Milioni, ideato nel 2013 da Bruno Mancini (Ass. Culturale Da Ischia L'arte DILA) per commemorare il Comm. Agostino Lauro, si terrà a Roma nel mese di gennaio 2020. Nell’occasione sarà disponibile la nuova edizione dell’antologia “Magari un’emozione!” contenente anche interessanti opere narrative.