Piromane appicca incendi di notte in centro città

Gentile Redazione di Napoli Today, desidero segnalare, per senso civico e per aver subito personalmente il danno, che questa notte, ore 3.30 (ricostruzione grazie a telecamere di esercizio commerciale adiacente) un non identificato piromane ha appiccato incendio all'ombrellone esterno del Cocktail Bistrò JALLINUS, in via Verdi 12 (poco distante dal Maschio Angioino), attività di ristorazione di mio marito. Al sopralluogo, avvenuto nella mattinata di oggi, è emerso che poche ore prima (all'una) lo stesso incendio è stato appiccato anche all'ombrellone esterno di CASA VISCARDI, in Via Santa Brigida 57, a pochi metri da JALLINUS. A mio marito è stato riferito che altri due incendi sono stati appiccati nella stessa notte, anche a due motorini parcheggiati in zona. Ho potuto allegare soltanto foto incendio che ha coinvolto JALLINUS, scattate da mio marito.