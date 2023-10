Piazza Cavour in pieno degrado

Gallery

















É da tempo che questa zona è in preda al degrado all'incuria e all'abbandono. Non si può passare tanto é forte l odore che ne consegue guardando le immagini. Clochard, rifiuti di ogni genere, che vengono rimossi una sola volta al giorno, se va bene, e non basta vista la vastissima comunità abitativa. La municipalità lamenta carenza del personale ASIA, i cittadini stanchi di vivere in questo stato di abbandono non sanno a chi rivolgersi . È questo in punto focale perché si trova nel pieno centro storico dove hanno luogo iniziative culturali e punti d ' incontro . Le promesse sono innumerevoli...È una vergogna!