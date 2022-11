La tutela dell'ambiente tra reati e sostenibilità: a Pianura tavola rotonda con il Vice Presidente della Camera Sergio Costa

A scuola si parlerà di ambiente, sostenibilità e contrasto ai reati ambientali: lo si farà in un territorio martoriato da abusivismo e inquinamento, nel quartiere Pianura, luogo di un ex-discarica che per troppi anni è stata una spina nel fianco dell’area ad ovest di Napoli. Il giorno 25 novembre 2022, presso l’Istituto Comprensivo Statale 72° “Ferdinando Palasciano” di Napoli, situato nel cuore del quartiere, avrà luogo la Tavola Rotonda “LA RESPONSABILITA' AMBIENTALE PER LE GENERAZIONI PRESENTI E FUTURE” - Riflessioni su reati ambientali e sostenibilità. L’incontro ha ricevuto il Patrocinio del Ministero della Difesa. All’evento interverrà, in qualità di relatore, il Vice-Presidente della Camera dei Deputati On.le Gen. Div. CC Sergio Costa, molto legato al tema ambientale, in quanto ha già ricoperto l’incarico di Ministro dell’Ambiente, nonché è Generale di Divisione dei Carabinieri Forestali. Oltre all’On.le Costa, in qualità di relatori si confronteranno il Direttore Generale dell’Arpac (Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania), Avv. Stefano Sorvino, la Prof.ssa Rita Iazzetta, Geologa e Docente presso il Liceo “Elio Vittorini” di Napoli, il Presidente della Consulta della Legalità Municipalità Vomero - Arenella, il Dott. Aldo De Chiara, già Avvocato Generale della Repubblica presso il Tribunale di Salerno e il Prof. Gregory Tranchesi, Esperto di Bioetica e Docente di Filosofia presso la Scuola Militare “Nunziatella”. Ad introdurre e moderare l’incontro la Dott.ssa Teresa de Giulio, Presidente della Commissione Scuola Municipalità Soccavo - Pianura e l’Avv. Giuseppe De Vita, vicino alle tematiche riguardanti i reati ambientali, nonchè già appartenente all’Arma dei Carabinieri. Ad aprire i lavori, ci sarà l’intervento dell’Assessore all’ Istruzione del Comune di Napoli, Prof.ssa Maura Striano, con la presenza del Presidente della Municipalità Soccavo – Pianura dott. Andrea Saggiomo, del Dott. Tommaso Nugnes, Assessore all’Ambiente della stessa Municipalità, nonché della Dott.ssa Maria Luisa Salvia, Dirigente Scolastica dell’Istituto ospitante. L’evento vedrà la partecipazione degli studenti che porranno domande ai relatori, così da interagire direttamente con loro e avere risposte ad eventuali dubbi e perplessità. La Tavola Rotonda si pone l’obiettivo di riflettere pubblicamente, con ospiti di alto profilo, sul valore dell’educazione alla sostenibilità, una risorsa fondamentale per tutta la comunità, capace di formare cittadini consapevoli dei problemi ambientali e delle sfide che ci si trova a dover affrontare: adattamento ai cambiamenti climatici, riduzione delle emissioni climalteranti, ripristino degli ecosistemi, tutela della biodiversità. Grande soddisfazione è giunta dal Vice-Presidente della Camera, On.le Costa, che si è detto entusiasta che di questo argomento si parli nelle scuole, tra i ragazzi, che sono il seme del domani, perché, il rispetto dell’ambiente inizia dai banchi di scuola e se tutte le scuole si impegnassero a sviluppare l’educazione ambientale, i risultati si avrebbero anche in termini di concentrazione e di benessere di studenti e insegnanti. Le argomentazioni saranno multidisciplinari e spazieranno da argomenti di carattere nazionale quali la tutela dell’ambiente in Costituzione, la prevenzione e repressione dei reati ambientali, l’Agenda 2030 e Strategia nazionale di sviluppo sostenibile, pedagogia del cambiamento, comunità educanti e rapporto tra scuola e ambiente con una focalizzazione riguardo l’educazione ambientale e alla sostenibilità, così da coinvolgere bambini e adulti nel processo di educazione permanente dall’infanzia all’età adulta: un’educazione che vuole essere non soltanto trasmissiva ma trasformativa, capace di generare consapevolezza e cambiamento. nonché un rilievo e un approfondimento in ottica di prevenzione dei reati ambientali.