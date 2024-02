Pensiero Popolare Italiano si presenta a Napoli

PENSIERO POPOLARE ITALIANO si presenterà a NAPOLI, prima tappa del suo “tour” nel SUD ITALIA, dopo averlo fatto a ROMA e a MILANO. L’appuntamento per tutti a NAPOLI sarà per Sabato 2 marzo alle ore 10.30, presso la Sala del Capitolo, nel Complesso di San Domenico Maggiore, Vico San Domenico Maggiore, civico 18; l’ingresso è libero e gratuito per tutti. I temi che si svilupperanno e sui cui i relatori approfondiranno saranno quelli centrali e prioritari della società partenopea.