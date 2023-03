Parcheggio stadio Maradona

A volte ci sono delle occasioni e delle situazioni onerose che potrebbero riempire le casse comunali eternamente in rosso. Sto parlando del parcheggio che venne costruito nel lontano 1990 in occasione dei campionati mondiali a Napoli e mai utilizzati allo scopo. Ora si cerca di ripristinarli e, come spesso avviene da noi, passeranno altri anni con un enorme spreco di un potenziale introito nelle casse comunali sempre in ROSSO. Mi domando perchè , al comune, si perde del tempo prezioso per decidere di fare qualcosa di utile per il comune stesso. Pippo